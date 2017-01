Puma lance sa collection Swan pack avec le NYC Ballet

19-01-2017 | 11h38

Puma dévoile sa nouvelle collection pour femmes «Swan Pack», en collaboration avec le ballet de New York.

La collection est composée d'une ligne de chaussures lifestyle et entraînement inspirée par la grâce du ballet classique.

Les modèles Fierce Strap Swan, Pulse IGNITE XT et la Basket Heart sont parés de rubans, de plumes, d'arcs pour décliner le thème de la collection.

En complètement des chaussures, la collection comprend des articles de mode comme la combinaison «Explosive» et la cape «Swan».

Les clichés de la campagne ont été pris au théâtre David H. Koch au Lincoln Center et mettent en scène les danseuses étoiles Mimi Staker et Olivia Boisson du ballet de New York.

La collection sera disponible sur le site puma.com et dans les magasins de la marque le 1 février.