Soyez à la mode au bureau!

18-01-2017 | 13h55

Ce n'est pas parce que vous travaillez dans un bureau que vous devez vous vêtir de façon austère et abandonner l'idée d'être à la mode. Les fans de la série Scandal avec Kerry Washington le savent bien. Être à la mode au bureau, c'est possible et personne ne vous le reprochera.

Votre travail impose que vous portiez une chemise ou une blouse chic plutôt qu'un t-shirt? Pas de problème. Les hauts «bow-tie» ont encore quelques beaux jours devant eux et c'est parfait! Vous pouvez tout simplement en acheter un ou bien ajouter un ruban en satin sous votre col de chemise, que vous attacherez en faisant un joli nœud pour lui donner un twist un peu plus tendance.

Il fait froid et ne pouvez vous passer de votre pull? On vous comprend. Rien ne vous oblige cependant à rester dans des tons neutres comme le noir, le camel ou le blanc. Aventurez vous du côté de la couleur avec un joli bleu, un rose ou un jaune, qui est l'une des tendances phares cette année.

La tendance, n'oubliez pas que ça passe aussi par les accessoires. Vous pouvez rehausser une tenue classique avec un sac à main décalé ou une paire d'escarpins colorée! Et si vous ne voulez pas dépenser une fortune dans un nouveau sac à main, attachez tout simplement un foulard de couleur ou à imprimés à la anse, il vous sera de plus utile en cas de coup de vent. Vous pouvez aussi ajouter une broche métallique à votre revers de blazer, ou alors opter pour un vernis à ongle métallique ou chrome, un clin d'œil discret mais bien présent à la tendance du moment.