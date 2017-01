S.O.S cheveux blancs

17-01-2017 | 15h14

Tout le monde n'a pas les moyens de se rendre régulièrement chez le coiffeur pour mettre à jour sa coloration et masquer les cheveux blancs qui se font toujours plus nombreux. Est-ce pour autant que vous devez subir par manque de moyens? Et bien non!

Claire Chell, directrice créative de la coloration chez Francesco Group, a partagé ses conseils avec Cover Media. «En 2017, la tendance coloration est à la douceur et au fun, donc, que vous souhaitiez couvrir complètement vos cheveux blancs, subtilement les masquer ou les assumer, il y a la couleur parfaite pour vous, a-t-elle expliqué. Une utilisation intelligente de la couleur pour aller avec votre teint et une bonne coupe aident à vous donner l'air plus jeune. Souvenez-vous, il est important de toujours prendre conseil chez son coloriste afin de savoir ce qui est le mieux pour vous.»

En ce qui concerne les cheveux blancs, Claire Chell a pour référence Jamie Lee Curtis, Judi Dench, Helen Mirren et Meryl Streep. «Ces femmes assument toutes leurs cheveux blancs mais elles leur donnent une tonalité et une couleur douce, qui va parfaitement à leur teint. Ces techniques demandent peu d'entretien», a-t-elle ajouté.

Le balayage est aussi une bonne façon de couvrir des cheveux blancs à peu de frais. «C'est parfait pour les femmes au teint plus foncé et ça illumine également le regard, a-t-elle expliqué. Les célébrités comme Michelle Pfeiffer, Sharon Stone et Goldie Hawn soutiennent fièrement cette tendance.»

Vous pouvez également tenter la coloration maison, comme le Magic Retouch de L'Oréal Paris. Un spray, et vous êtes prête.