Naomi Campbell, nouvelle égérie Givenchy Jeans

17-01-2017 | 10h55

La maison française Givenchy a enrôlé Naomi Campbell et Justin Levy pour la campagne printemps-été 2017 de sa ligne Givenchy Jeans by Riccardo Tisci, signée Luigi and Iango.

Face à la nouvelle génération de mannequins, composée de Kendall Jenner et les soeurs Hadid notamment, la Panthère n'a pas dit son dernier mot. La supermodèle montre qu'elle n'a rien à envier à ses cadettes, dévoilant sa silhouette musclée et filiforme dans la dernière campagne Givenchy Jeans. À 46 ans, Naomi Campbell est toujours au sommet.

Dans le même esprit que les précédentes campagnes Givenchy Jeans, Naomi Campbell, qui ne porte qu'un jeans, est assise sur les épaules de Justin Levy. Un large trait noir dissimule sa poitrine. Une position dans laquelle Gisele Bündchen, Irina Shayk et Candice Swanepoel se sont également retrouvées les saisons précédentes.

Naomi Campbell a fait quelques retours sur le devant de la scène ces derniers mois. Elle a notamment défilé pour la collection printemps-été 2017 de Versace, et posé pour les campagnes Puma by Rihanna et Balmain.