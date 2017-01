Prêt-à-porter: le rose fait son grand retour ce printemps

16-01-2017 | 13h52

Si Pantone a désigné le «Greenery» comme la couleur de l'année 2017, c'est bien le rose qui a fait l'unanimité sur les podiums des défilés printemps-été 2017. Remise au goût du jour et réinterprétée par les marques et créateurs, cette teinte symbolisant le romantisme, la joie ou encore la sensualité, fera son grand retour dans le vestiaire des femmes dès le printemps.

Rose poudré, rose pastel, rose vibrant, fuchsia ou encore parme: toutes les nuances de rose, aussi diverses et variées soient-elles, ont été mises en vedette à New York, Londres, Milan et Paris en septembre dernier lors des présentations printemps-été 2017. Une tendance amorcée dès la saison dernière, mais encore trop timide pour prendre le risque de transformer sa garde-robe en panoplie de la parfaite baby-doll.

Cinquante nuances de rose

D'une façon générale, les créateurs ont joué la carte de la gaieté ce printemps, cherchant à mettre un peu plus de couleur dans le quotidien des femmes. Mais le rose, sous toutes ses déclinaisons, se démarquera des jaune, orange, vert et bleu vitaminés, s'érigeant en teinte star de la saison.

En imprimés ou uni, brillant ou mat, le rose sera forcément de la partie. Les plus réticentes pourront opter pour un accessoire, quand les plus téméraires adopteront le total look. Certaines maisons ont même osé le camaïeu et le patchwork de roses, donnant clairement le ton de la saison. C'est le cas de Marc Jacobs et de Blumarine notamment.

La vie en rose

Toutes les pièces et tous les styles sont concernés par ce retour du rose: robes et jupes vaporeuses déclinées en rose poudré ou rose pastel pour un style bohème romantique (Oday Shakar, Ermanno Scervino), rose clair sur une robe courte façon baby doll (Diesel, Fendi, Chloé), rose délicat satiné ou brillant pour un effet sophistiqué (Bottega Veneta, Pascal Millet, Balmain) ou rose vitaminé ou électrique pour un look décontracté chic, parfois un brin sportswear (Michael Kors, Chanel, Nina Ricci).

Les hommes ne sont pas en reste. Moins poussée, la tendance du rose s'adapte tout de même au vestiaire masculin. Hermès a notamment présenté des pull fuchsia dans une version chic, Y/Project des silhouettes plus sportives en rose clair, et Vivienne Westwood des costumes oversize à fines rayures style grunge.