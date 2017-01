Porter une jupe longue quand on est petite, c'est possible

12-01-2017 | 16h23

Oubliez tout ce qu'on vous dit sur la jupe longue et les petites tailles. Vous aussi vous avez le droit de vous sentir tendance.

Le seul problème qui peut se poser, c'est précisément la longueur. Comme vous le savez, les tailles sont standards et vous risquez de vous retrouver avec une jupe qui balaye le sol. Il ne faut pas que cela vous bloque, mais il faut que vous soyez prêtes à faire un petit effort: celui d'aller faire repriser votre jupe ou de la repriser vous-même. Un ourlet sur une jupe, ce n'est pas très compliqué à réaliser et de nombreuses enseignes proposent de le faire elles-mêmes.

Avec votre morphologie, il va falloir aussi bien choisir les motifs de votre jupe. Évitez à tout prix les rayures horizontales et favorisez au contraire les verticales. En matière de coupe, il sera important de privilégier une jupe taille haute et cintrée afin de marquer la taille tout en réduisant le buste, ce qui allongera vos jambes. N'hésitez pas non plus à ajouter une ceinture quand vous le pouvez ou à carrément prendre une jupe avec une fente.

Côté look, le mieux pour donner un peu de hauteur quand on met une jupe longue et qu'on est petite, c'est de porter des talons. Comme à chaque fois, ils permettent d'allonger la silhouette. Portez aussi de préférence un haut près du corps ou un «crop top» afin de casser l'effet fluide qui vient avec la jupe longue.

Enfin, de plus en plus de magasin offrent une section pour les petites tailles, nous vous conseillons vivement d'aller y faire un tour.