Valentino placé sous le signe de l'optimisme

La maison Valentino a posé ses valises à l'hôtel The Beekman à New York pour dévoiler, mercredi 11 janvier, sa pré-collection automne-hiver 2017. L'optimisme, le mouvement et l'espoir ont largement inspiré cette collection réalisée sous la houlette de Pierpaolo Piccioli, seul à la direction artistique de la maison depuis le départ de Maria Grazia Chiuri en juillet dernier.

En marge du défilé, la maison italienne a d'ailleurs confirmé cette volonté de faire planer un sentiment d'espoir sur sa collection, publiant sur son compte Instagram certaines des silhouettes de la collection, accompagnées de messages tels que «Creative Director #PierpaoloPiccioli embraced the America everyone dreams of, one of hope» («Le directeur créatif Pierpaolo Piccioli a embrassé l'Amérique dont tout le monde rêve, celle de l'espoir») ou «Evolution encourages optimism» («L'évolution encourage l'optimisme»).

Fleurs, couleurs, sequins

Cet optimisme a pris différentes formes tout au long du défilé. Tout d'abord avec une forte présence de pièces colorées. Le rose, qui fait son grand retour chez de nombreux créateurs, est notamment décliné dans diverses nuances, dont le poudré, le fuchsia, ou le rose clair. Certaines robes imprimées ou noires sont même ornées d'un col de couleur rose. Le rouge, le vert, le jaune ont également égayé le défilé, tout comme les créations multicolores.

Autre symbole d'espoir: les fleurs. Nombreuses sont les tenues - manteaux, robes vaporeuses, pantalons - à être recouvertes de motifs fleuris, imprimés ou brodés.

Enfin les dernières silhouettes semi-transparentes sont parsemées de sequins, brillant de mille feux au milieu des invités du défilé. Ces robes symbolisent la fête, la joie de vivre, et la beauté. Le tout placé sous le signe de la délicatesse et de la sensualité, signatures Valentino.