Jessica Hart, visage de la dernière campagne Triumph

12-01-2017 | 11h31

La marque de lingerie Triumph a fait appel au mannequin de renommée internationale Jessica Hart pour incarner sa campagne printemps-été 2017, baptisée «Find The One For Every You» («Trouvez le bon pour chacune de vos facettes»).

Cette campagne mondiale marque un tournant créatif pour Triumph qui cible désormais les différentes facettes de la vie de la femme moderne et active, tour à tour sportive, mère, entrepreneure, et femme d'affaires. L'objectif étant de montrer que toutes les gammes de soutiens-gorge de la marque s'adaptent aux différentes activités quotidiennes des femmes, mais aussi à tous les âges, toutes les formes et toutes les tailles.

Le choix de l'égérie de cette campagne printemps-été 2017 n'a donc rien d'étonnant. L'Australienne Jessica Hart, connue pour ses dents du bonheur, est non seulement une mannequin de renommée mondiale, mais aussi une entrepreneure. La trentenaire a pris la pose devant l'objectif du photographe de mode Rankin, qui a capturé ses différentes facettes.

«Triumph comprend que les femmes jouent de nombreux rôles au quotidien, que nous sommes des créatures fascinantes! Pour être soi-même, il est essentiel de se sentir à l'aise. Il y a des jours où on a envie de se sentir confortable et soutenue, et d'autres où on veut se sentir forte et sexy. Le maintien et le confort exceptionnels des produits Triumph vous permettent d'être qui vous voulez être et c'est quelque chose que j'adore vraiment», commente Jessica Hart.

Sexy, athlétique, romantique ou encore festive, chaque facette de la personnalité de la top-modèle a été passée au crible puis capturée pour la campagne printemps-été 2017 de Triumph. La marque de lingerie y met en vedette certains de ses soutiens-gorge iconiques, dont le Triaction, l'Amourette 300 et le Magic Boost.

Connue pour ses campagnes Victoria's Secret, Jessica Hart a également prêté son image à Seafolly, Michael Kors, H&M, Banana Republic ou encore Rag & Bone.