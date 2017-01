Le savon Dove fête ses 60 ans

11-01-2017 | 13h55

Dove fête les 60 ans de sa «Beauty Bar» en proposant une édition limitée du savon, ainsi qu'une vidéo hommage à ses campagnes publicitaires les plus emblématiques.

Le film rétrospectif recense les moments beauté les plus marquants de Dove ces six décennies, des premières images du produit en noir et blanc à l'essor des campagnes actuelles valorisant les «vraies femmes».

«Accompagnant une génération de femmes, Dove a contribué à élargir la définition de la beauté, mais il y a encore du pain sur la planche», explique Nick Soukas, vice-président du marketing de Dove dans un communiqué. «Les 60 prochaines années, nous resterons attachés à la redéfinition de la beauté, au combat contre les stéréotypes et la célébration de ce qui fait les femmes».

Lancée en 1957, le savon Dove a été le premier de son genre à inclure le célèbre «quart de crème hydratante» pour nettoyer et nourrir d'un seul geste. La formule reste inchangée et pour fêter ses 60 ans, la marque en propose une édition spéciale portant l'inscription «Care» (Soin) à sa surface. Elle sera disponible en janvier et en février.

Fidèle à son penchant pour les réseaux sociaux, Dove invite par les femmes à divulguer des idées pour redéfinir les standards de la beauté via le hashtag #RaisetheBeautyBar. Cette idée s'ajoute aux autres initiatives de la marque visant à promouvoir les femmes dites ordinaires, comme la campagne et les croquis «Real Beauty» et le projet «Dove Self-Esteem», qui éduque actuellement 20 millions de jeunes personnes sur le thème de l'estime de soi.

Découvrez ci-dessous la vidéo (en anglais).