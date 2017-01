Voyez la nouvelle tête de Céline Dion!

11-01-2017 | 10h34

Céline Dion commence l'année 2017 en beauté en s'offrant une nouvelle tête!

Effectivement, la diva québécoise est apparue sur une photo partagée sur Instagram arborant des cheveux blonds et un peu plus longs que la coupe qu'elle avait depuis l'été dernier.

C'est l'artiste maquilleuse Charlotte Tilbury qui a publié mardi soir la photo montrant le nouveau look de l'interprète de Encore un soir.

«J'aime toujours faire ce magnifique maquillage, c'est une femme de talent et inspirante avec le plus grand coeur», a-t-elle écrit sous le cliché sur lequel on la voit tout sourire avec la chanteuse.

Les commentaires des internautes à la suite de cette photo sont partagés. Certains trouvent la nouvelle coiffure magnifique, d'autres n'ont pas reconnu la diva et pensent qu'elle aurait dû rester avec ses cheveux brun auburn.