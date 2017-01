Comment faire durer ses collants

10-01-2017 | 16h22

Conservez ses collants peut s'avérer être un vrai défi de nos jours. Si vous avez envie de conserver votre dernier achat le plus longtemps possible, il va falloir rester vigilante.

Déjà, quand vous sortez, guettez la moindre pointe ou zone rugueuse qui pourrait effiler votre collant, on pense aux chaises et aux coins de tables.

Ensuite il va falloir faire attention à vous. Veillez à avoir les ongles des doigts de pieds coupés et les talons limés afin d'éviter les mauvaise surprises en enlevant vos chaussures. En parlant de chaussures justement, quand vous en mettez des fermées, n'hésitez pas à enfiler une paire de mini-chaussettes pour contrer le frottement.

Le moment où il va falloir rester particulièrement alerte c'est l'enfilage. Il va falloir y aller toute en légèreté, c'est-à-dire libre de tous bijoux, absolument tous les bijoux. En saisissant le collant, faites extrêmement attention à vos ongles et remontez-le délicatement le long de la jambe.

Afin qu'un collant dure plus longtemps, il y a aussi quelques paramètres à prendre en compte en amont. Prenez votre taille, trop petit il sera plus fragile, trop grand il aura plus de risque de s'accrocher. Avant de passer en caisse, vérifiez également l'épaisseur du collant qui se mesure en denier. Il est préférable de prendre minimum un 40D. La pièce sera plus opaque mais aussi plus solide.