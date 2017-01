Comment bien choisir sa paire de bottes?

10-01-2017 | 15h42

Au même titre que les sandales sont les indispensables de l'été, la paire de bottes est un must des fashionistas durant l'hiver. Mais comme pour tout, tous les modèles ne vont pas à tout le monde! Selon votre taille et votre morphologie, il vous faudra choisir une paire différente, afin de mettre en avant vos atouts et masquer vos petites imperfections.

Par exemple, les plus petites opteront forcément pour des modèles à talons, de préférence portés à mi-mollet. Le petit truc pour avoir l'air plus grande est de choisir une paire de collant de la même couleur que vos chaussures. Ceci donnera l'impression d'allonger votre silhouette.

Si vous complexez sur vos mollets, veillez à ne pas choisir des modèles trop moulants. Vous pouvez vous offrir l'un des basiques de la saison, les cuissardes évasées. Non seulement elles vont masquer vos complexes, mais en plus, elles sont pile dans la tendance!

Enfin, si vous êtes très mince, vous avez de la chance, car vous pouvez presque tout oser! Seul petit hic, vous devrez peut-être éviter les bottes trop larges, qui vont avoir tendance à vous affiner encore davantage. Mais pour le reste, tout est permis!