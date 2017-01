Les tendances beauté des Golden Globes

09-01-2017 | 15h57

Fini la longue cascade de boucles et la bouche rouge: cette année, le tout Hollywood a adopté un look plus rebelle qu'à son habitude pour la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dimanche soir.

De nombreuses stars ont choisi de rester simple côté maquillage pour miser sur une coiffure décalée. Emma Stone, qui associe un smoky bronze plutôt léger à une coiffure élaborée sur le côté incarne très bien cette approche.

Sarah Jessica Parker opte pour une couronne tressée qui a beaucoup fait parler d'elle. L'actrice a laissé parler sa coiffure en l'associant à son oeil charbonneux de prédilection et à une bouche neutre. Blake Lively a délaissé son look habituel de bombe hollywoodienne au profit d'un chignon serré pour mettre en valeur un décolleté façon cotte de mailles.

Du chocolat cuivré d'Emma Stone et d'Isabelle Huppert, au violet foncé chez Kerry Washington, en passant par le rose fluo de Natalie Portman (associé à une robe citron vert), la bouche audacieusement teintée d'une nuance décalée était de mise.

La tendance était également aux cheveux courts. Viola Davis arborait un carré très soigné. Quant à Sarah Paulson et Kristen Wiig, leur coupe garçonne très légèrement ondulée résume très bien l'atmosphère décontractée et libérée qui régnait sur le tapis rouge des Golden Globes 2016.