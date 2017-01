Viva Glam 2017: en vente en février

09-01-2017 | 12h32

Annoncée au mois de novembre, la collaboration solidaire entre M.A.C Cosmetics et les acteurs Taraji P. Henson et Jussie Smollett sera proposée à la vente à compter de février prochain, dans les boutiques de la marque de cosmétiques et sur son site internet www.maccosmetics.ca

La gamme solidaire Viva Glam a séduit de nombreuses personnalités des univers de la chanson, du cinéma, de la mode ou de la télévision depuis son lancement en 1994. Depuis plus de vingt ans, nombreuses sont les stars à s'être succédé pour cette cause dédiée à la lutte contre le VIH/sida.

En 2017, c'est au tour de Taraji P. Henson de se joindre au combat, et d'apposer sa signature sur le désormais célèbre duo de lipsticks de M.A.C Cosmetics. L'actrice de la série Empire, nommée aux Oscars 2009 pour son rôle dans L'Étrange Histoire de Benjamin Button, ne se contente pas de donner son nom aux deux rouges à lèvres puisqu'elle est également l'égérie de la campagne, au côté de l'acteur américain Jussie Smollett, son acolyte dans Empire.

Pour cette nouvelle collaboration, M.A.C propose un rouge à lèvres fuchsia mat pour un maquillage audacieux, et son «Lipglass» irisé parfaitement assorti.

Un duo de rouges à lèvres solidaire

La marque de cosmétiques est engagée dans la lutte contre le VIH/sida depuis 1994 à travers sa fondation M·A·C AIDS Fund. L'intégralité des bénéfices récoltés grâce à la vente d'un produit Viva Glam est reversée à des associations oeuvrant pour aider les personnes - hommes, femmes, enfants - touchées par le VIH/sida.

RuPaul a été la première personnalité à s'associer à cette cause solidaire en 1994. Depuis plus de deux décennies, le projet a séduit Pamela Anderson, Christina Aguilera, Cyndi Lauper, Elton John, Ricky Martin, Missy Elliott, Miley Cyrus, Rihanna, Lady Gaga ou encore Ariana Grande.

Le rouge à lèvres et le gloss Taraji P. Henson seront mis en vente dès février prochain.