Golden Globes: un tapis rouge entre couleur pastel et sobriété

09-01-2017 | 12h07

Le gratin du cinéma était réuni le 8 janvier 2017, pour la cérémonie des Golden Globes qui a récompensé grand nombre d'acteurs et d'actrices, dont Isabelle Huppert, Emma Stone, Ryan Gosling, Viola Davis, ou encore Casey Affleck. Pour ce premier tapis rouge de l'année, stars du cinéma et icônes de mode ont misé sur des valeurs sûres: couleurs pastels, paillettes, sequins, plumes, noir et blanc, et robes longueur XXL.

Pas d'excentricités lors de la cérémonie des Golden Globes. Si certaines soirées permettent de se démarquer avec des tenues sexy, voire provocantes, les Golden Globes appellent à la sobriété. Les personnalités invitées ont donc jeté leur dévolu sur des grands classiques de créateurs, souvent issus des collections pré-Fall, Resort ou printemps-été 2017.

Le jaune, le nouveau noir

Une couleur s'est toutefois démarquée cette année: le jaune. Outre les nombreuses tenues déclinées dans les traditionnels noir et blanc, un classique pour une telle cérémonie, les photographes et invités ont pu apprécier une large sélection de robes proposées dans différents jaunes: pastel pour Reese Witherspoon, vif pour Maisie Williams, satiné pour Emily Ratajkowski et Tracee Ellis Ross, étincelant pour Viola Davis, ou tirant sur le vert pour Natalie Portman.

Le jaune n'était pas la seule couleur au rendez-vous, mais en dehors de quelques robes rouge vif les stars ont privilégié des teintes douces. C'est notamment le cas d'Emma Stone, qui a brillé de mille feux dans une robe pastel Valentino parsemée d'étoiles, mais aussi de Jessica Chastain en bleu, et de Naomi Campbell, de Felicity Jones et de et Lily Collins dans différentes déclinaisons de rose.

Or, argent, et broderies

Si la tendance est à la sobriété, pas question de ne pas briller sur le tapis rouge des Golden Globes. Certaines ont ainsi choisi de se démarquer avec des robes couleur or ou argent, attirant l'oeil des photographes. Tandis que d'autres ont préféré joué la carte des détails brodés: paillettes, sequins et ornements métalliques étaient particulièrement présents, que ce soit sur le tapis rouge de la cérémonie ou pour la soirée qui suivait. Sofia Vergara, Naomie Harris, Nicole Kidman, Gina Rodriguez, Chrissy Teigen, Priyanka Chopra, Sarah Paulson et Ruth Negga ont privilégié cette option.