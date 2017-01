Lena Dunham montre sa cellulite en une du Glamour

04-01-2017 | 21h02

Féministe de longue date, la comédienne Lena Dunham remercie l'équipe du magazine Glamour de ne pas avoir enlevé sa cellulite par un logiciel Photoshop pour leur numéro de février.

L'actrice âgée de 30 ans, créatrice de la série Girls, est en couverture du magazine en compagnie du reste de la distribution, et elle avait demandé aux responsables de Glamour de ne pas retoucher les images pour les amincir ou harmoniser leurs peaux.

Mega proud to be sharing the cover of this all women-produced issue of @glamourmag with my sisters, interviewed by my wife @jennikonner. Photo by @emmasummerton. Clothing by Marc Jacobs. Sooo don't give a fuck looks by us. But we DO give a fuck. Such a big one ❤️ Une photo publiée par Lena Dunham (@lenadunham) le 3 Janv. 2017 à 6h45 PST

Quand elle a vu les images, la star a donc donné son avis sur Instagram, mardi, et elle a remercié ceux qui ont tenu parole.

«Pendant mon adolescence, on m'a dit sans équivoque que j'avais vraiment un physique marrant, écrit-elle. De la brioche, des dents de lapin, les genoux rentrés vers l'intérieur - je ne pouvais jamais tout régler, et ça me hantait de plus en plus. Je faisais la fille bravache, sûre d'elle, mais horrifiée en secret, et blessée par ces commentaires sans tact et cette hostilité. Mettons les choses au clair: je ne détestais pas ce à quoi je ressemblais - je détestais la culture qui me disait de me détester. Quand ma carrière a commencé, des gens ont commencé à vanter mon apparence, mais toujours sous un angle du genre "Elle est courageuse, hein? C'est osé, non, de montrer CE corps à la télé?" Puis sont arrivées les armées de trolls, reléguant les moqueries du lycée au rang de simple blague, avec leurs menaces violentes, leurs insultes écœurantes qui m'ont rendue malade pour les jeunes ados comme moi qui pouvaient lire ces commentaires.»

«Eh bien, aujourd'hui, ce corps est en couverture d'un magazine que des millions de femmes vont lire, sans Photoshop, mes cuisses imparfaites parfaitement visibles. Que vous soyez d'accord avec mes points de vue, que vous aimiez ma série ou que vous vous reconnaissiez dans ce que je fais, ça n'a aucune importance - mon corps n'est pas un gibier. Le corps de personne ne l'est, quel que soit leur taille, leur couleur, leur genre, et il y a une place pour que tout le monde soit considéré comme beau dans la culture populaire. Merci à toutes les femmes à Hollywood (et sur Instagram!) qui montrent le chemin, qui inspirent et normalisent l'image de la femme sous TOUTES ses formes, et merci à @glamourmag de faire le job chez les marchands de journaux partout aujourd'hui. Je vous aime.»