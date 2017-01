Régénérer sa peau pour bien commencer l'année

04-01-2017 | 14h21

Changez votre régime

Après tous ces petits plaisirs des fêtes, il est largement temps de se réhydrater. L'alcool, la caféine et le sucre assèchent la peau, alors faites des excès d'eau minérale pour retrouver un teint un peu plus frais. Faites aussi le plein de fruits et de légumes pour stabiliser vos niveaux de pH, ce qui donnera un nouvel éclat à votre peau. Mettez dans votre panier des pommes, saturées de vitamine C, des betteraves qui sont riches en antioxydants, et des carottes pour la vitamine A.

Exfoliez

Pour régénérer votre peau, rien de mieux qu'un bon gommage qui vous débarrassera des cellules mortes et des saletés. Plus votre peau sera douce, mieux elle réfléchira la lumière. Choisissez un soin non invasif à utiliser chaque soir afin de ne pas agresser votre peau et vous débarrasser de la pollution. Vous pouvez aussi envisager, en ce début d'année, d'investir dans une brosse nettoyante électrique, dont les preuves ne sont plus à faire.

Optez pour un peeling

Si vous voulez nettoyer votre peau encore plus en profondeur, une seule solution: le peeling à l'acide glycolique. En revanche, n'en abusez pas. Il n'est pas recommandé d'en faire plus d'une fois par semaine pour garder une peau en bonne santé.

Hydratez

Après un gommage ou un peeling, il est plus que recommandé de bien hydrater sa peau. Vous pouvez choisir un hydratant léger le matin, et un soin plus fort le soir. C'est en effet la nuit que vos cellules se régénèrent le mieux, pendant votre sommeil.