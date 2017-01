Un quatuor de renom pour le sac Gabrielle de Chanel

04-01-2017 | 13h04

Kristen Stewart, Caroline de Maigret, et Pharrell Williams, trois des ambassadeurs phare de la maison de la rue Cambon, seront accompagnés de Cara Delevingne pour les besoins de cette campagne, bien évidemment réalisée par Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel.

Ces quatre noms n'ont pas été choisis au hasard puisqu'ils affichent tous des personnalités bien distinctes. L'occasion pour la maison de montrer que le sac Gabrielle, nom donné en l'honneur de la grande couturière Gabrielle Chanel, a été pensé pour s'adapter à toutes les humeurs et situations.

Dévoilé pour la première fois lors du défilé printemps-été 2017 de Chanel, qui s'est tenu à Paris en octobre dernier, le sac Gabrielle est plus élégant que jamais. Son corps souple et léger est posé sur une base rigide et thermoformée, garantissant une tenue optimale. Décliné en plusieurs coloris, dont blanc et noir, il est doté d'une bandoulière ajustable, accompagnée d'une double chaîne tressée en cuir et métal or et argent. Le tout permettant à chacun et chacune de porter le sac sur l'épaule, en bandoulière, ou des deux façons à la fois.

Kristen Stewart participe depuis plusieurs années déjà aux campagnes mode et beauté de la maison française, tandis que Pharrell Williams a collaboré au court-métrage dédié à la collection Paris-Salzbourg de Chanel en 2014, au côté de Cara Delevingne, amie de la maison et de Karl Lagerfeld. Caroline de Maigret est elle aussi ambassadrice de Chanel, qui a d'ailleurs lancé il y a peu la plate-forme de lifestyle CdMdiary by Caroline de Maigret, portée par la productrice et mannequin.

La campagne dédiée au sac Gabrielle sera dévoilée le 3 avril prochain.