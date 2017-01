Zadig & Voltaire défilera à la semaine mode de New York

04-01-2017 | 11h21

D'après le Women Wear Daily, la marque française Zadig & Voltaire, qui célèbrera ses 20 ans cette année, s'offrira un défilé lors de la prochaine semaine de la mode à New York.

Pour la toute première fois, Zadig & Voltaire présentera sa nouvelle collection à New York. Le défilé se tiendra le 13 février prochain, dans le quartier de Chelsea. Si la marque avait déjà fait son apparition sur les podiums parisiens, elle avait récemment opté pour une simple présentation dans ses locaux du XVIe arrondissement à Paris.

À l'occasion de ses 20 ans, la marque française s'est associée à la Parsons Paris The New School for Design, dont les élèves ont décoré les vitrines des boutiques françaises et américaines.

Connu pour ses looks rock-chic et sport, Zadig & Voltaire a choisi la ville de la Grosse Pomme pour montrer à travers sa collection d'automne «comment la Parisienne renaît dans une New Yorkaise».

Quatre boutiques sont présentes à New York. Une cinquième devrait ouvrir à Manhattan en avril.