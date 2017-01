Thylane Blondeau au côté de Zendaya pour Dolce & Gabbana

04-01-2017 | 10h50

La toute jeune mannequin et actrice française Thylane Blondeau a été enrôlée par Dolce & Gabbana pour prêter son image à la campagne printemps-été 2017. À seulement 15 ans, mais déjà une solide expérience, Thylane Blondeau entre dans la cour des grands en posant notamment au côté de Zendaya.

Une campagne de plus pour le top modèle français qui monte. Thylane Blondeau, du haut de ses 15 printemps, pourrait bien faire partie dans les saisons à venir des quelques mannequins Français qui jouissent d'une notoriété internationale à l'image de Cindy Bruna, Pauline Hoarau, Constance Jablonski, ou encore Joséphine Le Tutour, pour ne citer qu'elles.

Une carrière toute tracée

Déjà bien entamée, la carrière de Thylane Blondeau pourrait bien décoller avec cette campagne Dolce & Gabbana, l'une des plus grandes maisons de mode italiennes.

La fille de Véronika Loubry, qui a fait ses premiers pas sur les podiums à seulement 4 ans lors d'un défilé pour Jean Paul Gaultier, connait une ascension douce, mais certaine depuis plusieurs années déjà. Egérie de nombreuses marques dont Paul & Joe Sister ou Eleven Paris, la jeune fille au regard azur s'est faite remarquer l'an dernier au Festival de Cannes, montant les célèbres marches en tant que représentante de L'Oréal Paris. Ce nouveau contrat avec Dolce & Gabbana ne fait que confirmer son statut de mannequin en devenir.

Zendaya, Sonia Ben Ammar, Thylane Blondeau shot in Capri by Franco Pagetti for Dolce&Gabbana SS17 Women Advertising Campaign. #DGMillennials #DGCapri #DGCampaign #DGSS17 #DGTropicoItaliano #realpeople Une photo publiée par Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) le 2 Janv. 2017 à 8h27 PST

«Filles et fils de»

Notons tout de même que Thylane Blondeau n'est pas la seule «fille de» à apparaître dans cette campagne printemps-été 2017. La maison italienne a fait appel à plusieurs enfants de stars, ainsi qu'à des personnalités très influentes sur les réseaux sociaux.

Réalisés à Capri par le photojournaliste Franco Pagetti, également à l'origine de la campagne automne-hiver 2016 de la maison italienne, les clichés mettent en scène Zendaya, mais aussi Sonia Ben Ammar, la fille du producteur Tarak Ben Ammar, la star de Vine et «influenceur» Cameron Dallas, Brandon Thomas Lee, le fils de Tommy Lee et Pamela Anderson, Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford, l'it-boy et «influenceur» Luka Sabbat, Rafferty Law, le fils de Jude Law, et Gabriel Kane, le fils de Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani.

Zendaya, Sonia Ben Ammar, Thylane Blondeau shot in Capri by Franco Pagetti for Dolce&Gabbana SS17 Women Advertising Campaign. #DGMillennials #DGCapri #DGCampaign #DGSS17 #DGTropicoItaliano #realpeople Une photo publiée par Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) le 3 Janv. 2017 à 9h16 PST

Une brochette de stars des réseaux sociaux pour une campagne moderne, jeune et rafraîchissante, mettant en avant la nouvelle génération. Ensemble ils incarnent l'exubérance de la collection printemps-été 2017 de la maison italienne, faite de couleurs pétillantes, de motifs imposants, et de coupes dynamiques. Le tout bien évidemment inspiré du sud de l'Italie.