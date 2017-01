Les 5 bonnes résolutions mode de 2017

03-01-2017 | 15h28

Qui dit nouvelle année dit forcément bonnes résolutions, et ça se passe aussi dans la garde-robe! Vous manquez d'idées? Voici nos bonnes résolutions!

On arrête la «mode-rapide»

Le documentaire The True Cost, sorti sur Netflix, nous rappelle que s'habiller pas cher chez les grandes enseignes de la «fast fashion» ne va pas sans d'immenses sacrifices humains et écologiques. En 2017, pourquoi ne pas enfin commencer à acheter conscient? Même si tout le monde n'a pas les moyens de s'habiller local de la tête aux pieds, on peut toutefois commencer doucement en abandonnant les géants de la mode pour des pièces fortes et indispensables, comme le manteau ou le jean, que l'on peut garder plusieurs années.

On fait une liste

Combien de fois maudit-on sa carte de crédit après une séance de magasinage improvisée? Trop souvent. Du coup, la prochaine fois, faites une liste de ce dont vous avez besoin, et tenez-vous en à ça. Si ça ne suffit pas et que vous pensez encore pouvoir céder à la tentation, estimez le temps que vous allez passer en boutique en accord avec votre liste, et planifiez quelque chose juste après votre séance magasinage: un verre avec une amie, ou une séance au ciné. Vous devriez tenir bon!

On donne ses anciens vêtements

Plutôt que de laisser les vêtements s'entasser dans votre penderie, pensez à ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir autant. De nombreuses associations et organismes sont là pour vous, et vous trouverez toutes les informations sur leur site Internet. Plus d'excuse!

On s'intéresse aux jeunes créateurs

Aimer la mode, c'est aussi la faire. Du coup, plutôt que de suivre, profitez de la nouvelle année pour être celui ou celle qui lance les tendances! Pour ça, on s'intéresse aux jeunes créateurs, qui lancent les modes de demain. Leurs pièces ne sont pas forcément les plus chères, et au moins, fini le risque de porter la même robe que vos copines en soirée!

On ose!

Vous êtes du genre à être toujours en noir et à ne pas prendre de risques? Terminé! En 2017, on s'émancipe, on teste, bref, on ose! Pas besoin de faire un relooking extrême, mais vous pouvez commencer par des petites touches: des couleurs sur les accessoires, une matière en vogue (cette saison, c'est le velours) que l'on décide d'adopter sur une pièce que l'on adore, ou alors on craque pour un basique des dernières saisons que l'on rêve secrètement de porter mais sur laquelle on bloquait. Pour info, le bomber et les Creepers de Rihanna sont toujours en vogue cette année, si jamais...