Bella Hadid, star de la nouvelle campagne Fendi

03-01-2017 | 12h49

La cadette des soeurs Hadid prête son image à la collection printemps-été 2017 de la maison Fendi, dévoilée pour la première fois en septembre dernier dans le cadre de la semaine de la mode de Milan. Le mannequin américain a dévoile un premier cliché sur son compte Instagram.

Un partenariat peu étonnant puisque la brune au regard azur avait été choisie en septembre dernier pour ouvrir le défilé de la marque, auquel sa soeur participait également.

@fendi s/s 17 campaign shot by the one and only @karllagerfeld ! what a dream come true to start off the new year ! thank you @chaos @pg_dmcasting @samuel_ellis and Karl I love you so much🦋🙏🏼💙 Une photo publiée par Bella Hadid (@bellahadid) le 2 Janv. 2017 à 11h08 PST

Réalisée par Karl Lagerfeld, directeur artistique de la maison, la campagne met en vedette le top modèle dans une robe taillée dans un brocart inspiré de papier peint rétro. Motif que l'on retrouve d'ailleurs sur les murs qui entourent la jeune femme. Les accessoires sont mis en avant sur le premier cliché dévoilé, notamment les bottines-chaussettes qui ont fait sensation durant le défilé, mais aussi la maroquinerie et les lunettes d'inspiration rétro.

Cette première photo ne met en avant qu'une partie de la collection, qui fait également la part belle à la féminité et au romantisme avec une forte présence de pastels et des jupes-tabliers qui laissent entrevoir le haut des cuisses. Karl Lagerfeld y a ajouté quelques touches sportives, avec des rayures et des crop tops notamment.

Bella Hadid, mannequin de l'année 2017?

Avec cette nouvelle campagne à son compteur, Bella Hadid débute parfaitement cette année 2017. Il faut dire que Fendi ne choisit jamais ses égéries au hasard. Pour la saison Resort 2017, la maison a fait appel à Stella Maxwell et Vanessa Moody, et pour la saison Automne 2016 à la non moins célèbre Kendall Jenner. Autant dire que ce contrat sonne comme une consécration pour Bella.

Le mannequin américain s'est d'ailleurs empressé de présenter les clichés de la campagne sur les réseaux sociaux, avec le message: «Un rêve devenu réalité pour commencer la nouvelle année!».

Bella Hadid a été élue «Mannequin de l'année 2016» par le site de référence Models.com, via un panel de 250 experts de l'industrie de la mode, comprenant des créateurs, des stylistes, des rédacteurs, des photographes, des artistes maquilleurs et des directeurs de casting. Nul doute que la jeune femme va poursuivre son ascension en 2017.