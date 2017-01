Gwen Stefani nouvelle égérie Revlon

02-01-2017 | 20h08

La chanteuse Gwen Stefani est la toute nouvelle ambassadrice de la marque de cosmétiques américaine Revlon.

Revlon annonce qu'elle sera notamment le visage de sa prochaine campagne «Choose Love». La chanteuse de No Doubt rejoint ainsi la riche famille d'ambassadrices Revlon, qui a compté dans ses rangs Ciara, Jessica Alba, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, ou Jessica Biel, et plus récemment Halle Berry, Olivia Wilde, Emma Stone et Ciara.

Starting 2017 with a whole lot of love—and an announcement you don’t want to miss. #RevlonXGwen #ChooseLove pic.twitter.com/DhUlpqz5IB — Revlon (@revlon) 2 janvier 2017

Il s'agit quasiment d'un retour aux sources pour celle qui a commencé comme maquilleuse dans un centre commercial avant de percer dans les années 90 avec son groupe No Doubt (Don't Speak). En 2016, Gwen Stefani a sorti son 3e album solo This Is What the Truth Feels Like.