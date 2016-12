Les boutiques en ligne misent sur les applis mobiles

29-12-2016 | 23h17

Avec l'essor rapide du commerce électronique sur les mobiles, les boutiques en ligne n'ont pas d'autre choix que de se positionner sur le marché où règne une concurrence féroce, et ce, de la façon la plus stratégique possible. Tant les acteurs de longue date du paysage du commerce mobile que les nouveaux venus s'attèlent aujourd'hui davantage à optimiser leurs applis.

Nastydress, une entreprise de commerce électronique de premier plan, a récemment intégré une fonction «Push Message» sur son appli. «The Sexy Lingerie Fashion Show 2016», qui a été organisé en 2016 pour sensibiliser leurs clients aux différentes marques et aux différents types de produits, a rencontré un large succès. La destination d'achat en ligne, qui fait l'unanimité pour les petites robes sexy, a ajouté le bouton « Push » à son application mobile afin que ses clients puissent découvrir les dernières promotions.

Rosewholesale, une boutique de vêtements à la mode, propose des remises spéciales réservées au mobile. Elle est connue pour son attachement à offrir des prix de gros aux acheteurs au détail. La boutique électronique tente aujourd'hui d'obtenir un avantage concurrentiel en offrant des prix spéciaux aux utilisateurs de son appli mobile. Elle a ajouté un icône de téléphone mobile sur certains produits qui permet aux utilisateurs de son appli d'acheter ces produits à un prix encore plus bas par rapport aux prix affichés sur son site Internet.

Twinkledeals, une autre boutique électronique populaire, a ajouté de nombreuses pages d'information sur le site WAP après avoir rencontré un large succès avec ses promotions de Noël. Ces nouvelles pages renferment des informations utiles comme les coordonnées, les modalités de retour et de remboursement ainsi que les instructions pour les membres. Ces pages doivent rendre le site d'achat en ligne plus convivial. Les utilisateurs peuvent également consulter le blog officiel sur Twinkledealsreviews.com.

DressLily, une autre boutique en ligne très en vue, a récemment lancé ses applis actualisées tant pour les utilisateurs Android que les utilisateurs iOS. La Version 1.6 et la Version 1.2.1, les deux versions actualisées pour, respectivement, l'appli Android et l'appli iOS, sont aujourd'hui plus fonctionnelles.