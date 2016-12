Bella Hadid, mannequin de l'année 2016

22-12-2016 | 14h22

Chaque année à la même période, le site Models.com, à travers la voix d'experts du secteur de la mode mais aussi du public, consacre les mannequins - hommes et femmes - qui ont marqué l'année en cours. Mannequin de l'année, star des réseaux sociaux, street style, ou encore engagement humanitaire: plusieurs catégories permettent de récompenser les tops modèles du moment.

Bella Hadid et Jordan Barrett au sommet

L'ascension fulgurante de Bella Hadid, encore inconnue il y a deux ans, ne pouvait qu'être remarquée par la sphère mode, qui vient de couronner une année de succès rythmée par une multitude de contrats publicitaires et de défilés.

À seulement 20 ans, la jeune femme est sollicitée par les maisons de mode les plus luxueuses et les marques de cosmétiques. Au cours de l'année 2016, Bella Hadid a notamment défilé pour Bottega Veneta, Versace, Moschino, Fendi, Marc Jacobs, Dior Haute Couture et Chanel Haute Couture. Elle a également décroché un contrat d'égérie avec Dior Beauté, et posé pour les campagnes de Marc Jacobs, Topshop, Versace, Calvin Klein, ou encore Givenchy.

Si l'industrie de la mode a récompensé Bella Hadid, le public, lui, a salué le parcours sans faute de Kendall Jenner. Un résultat peu étonnant au regard des quelque 106 millions d'abonnés qu'elle cumule sur Facebook, Twitter et Instagram.

Lineisy Montero, Gigi Hadid, Irina Shayk, Ruth Bell, Lexi Boling, Vittoria Ceretti, Mica Arganaraz, et Rianne van Rompaey faisaient partie des nommées.

Côté hommes, c'est l'Australien Jordan Barrett qui fait l'unanimité aux yeux des experts du secteur, alors que le Brésilien Francisco Lachowski a conquis le public.

Percée d'Emily Ratajkowski

Dans les autres catégories, Gigi Hadid (votes du secteur) et Emily Ratajkowski (votes du public) ont raflé le titre de star féminine des réseaux sociaux, alors que Jordan Barrett (votes du secteur) et Lucky Blue Smith (votes du public) ont remporté la mise côté hommes.

Cameron Russell (votes du secteur) et Karlie Kloss (votes du public) ont été saluées pour leur engagement humanitaire. Willow Smith (votes du secteur) et Cara Delevingne (votes du public) brillent en tant que stars-mannequins féminines, et Jaden Smith (votes du secteur) et Jared Leto (votes du public) en tant que stars-mannequins masculins.