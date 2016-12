Les tendances beauté issues des podiums en 2016

21-12-2016 | 16h03

Lèvres gothiques

La tendance du «gothique glam» est apparue pendant les défilés automne-hiver 2016. Rihanna a initié le mouvement à New York avec son défilé Fenty x Puma, pendant lequel les mannequins affichaient une bouche noire.

Marc Jacobs a suivi son exemple, tout comme Dior, Louis Vuitton et Vivienne Westwood à Paris. Katy Perry et Taylor Swift ont ensuite exporté le look sur le tapis rouge du MET Gala en mai. On a retrouvé ce style en version adoucie en juillet chez Jean Paul Gaultier lors de la semaine haute couture.

Revival années 80

2016 s'est tournée vers les années 80: la période a été revisitée dans toutes les capitales de la mode. Le fard à paupières voyant a dominé les podiums, souvent associé à une bouche de couleur tout aussi vive pour un effet maximisé, comme lors des défilés printemps-été 2017 de Kenzo et de Paule Ka.

Louis Vuitton et Cividini sont allés jusqu'à colorer toute l'arcade sourcilière de rouge et de bleu. Le fluo était roi lors de la semaine haute couture de juillet. Atelier Versace a également peint des bandes bleues flashy sur le visage de ses mannequins.

Du rouge pour toutes les bouches

Celles qui ne seraient pas adeptes du noir à lèvres n'auront pas manqué d'alternative en matière de rouge à lèvres, notamment côté paillettes. Fendi et Maison Margiela ont misé sur le disco et le doré pour l'automne-hiver 2017, tandis qu'Acne et Fenty x Puma ont opté pour une teinte holographique moirée, futuriste et rebelle.