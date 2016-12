Retour sur les campagnes qui ont marqué l'année 2016

20-12-2016 | 10h37

Pléiade de mannequins, égéries-stars, photographes de renommée internationale ou clichés originaux ou décalés: certaines maisons de luxe ont redoublé d'imagination cette année pour se démarquer et proposer au public des campagnes publicitaires emblématiques. De Balmain à Chanel en passant par Marc Jacobs, spécialiste en la matière, retour sur les campagnes mode qui ont marqué l'année 2016.

Dès le début de l'année, Balmain a fait fort en enrôlant trois super-modèles pour sa campagne printemps-été 2016. Sous l'impulsion d'Olivier Rousteing, la maison de luxe a fait appel à Cindy Crawford, Naomi Campbell, et Claudia Schiffer, plus sexy que jamais, pour présenter les pièces iconiques de son nouveau vestiaire. Le tout sous l'objectif de Steven Klein.

Mannequins en vogue

Les mannequins-stars et les égéries célèbres sont celles qui attirent le plus l'attention. Il n'est donc pas étonnant que les tops les plus en vue cette année aient multiplié les campagnes mode. C'est le cas de Gigi Hadid, qui a notamment pris la pose pour Versace, au côté de Karlie Kloss, dans une campagne signée Bruce Weber, mais aussi pour Tommy Hilfiger, et en particulier dans la campagne du parfum «The Girl», qui met l'univers marin à l'honneur. Plus tôt dans l'année, l'aînée des soeurs Hadid a également été enrôlée par Stuart Weitzman, posant avec Lily Aldridge et Joan Smalls.

Kendall Jenner a également été très sollicitée cette année, que ce soit dans le domaine de la mode ou celui de la beauté. On retiendra toutefois ses clichés pour la maison Marc Jacobs. Une campagne qui a pris la forme de portraits mettant en valeur une pléiade de personnalités (Missy Elliott, Marilyn Manson, Courtney Love, ou Cara Delevingne) grâce au coup d'oeil de David Sims.

La maison Givenchy a mis les petits plats dans les grands pour sa campagne automne-hiver 2016, n'hésitant pas à faire appel à plusieurs mannequins de renommée internationale. Bella Hadid, Irina Shayk, Lily Aldridge, Mariacarla Boscono, Greta Varlese, Yasmin Wijnaldum, Alice Vanessa Metza ou encore Matilde Rastelli ont été choisies pour présenter les pièces emblématiques de la nouvelle collection à travers des clichés signés Mert Alas & Marcus Piggott.

D'autres maisons ont su se démarquer en 2016 pour le choix de leurs nouveaux ambassadeurs. C'est le cas de Chanel et Louis Vuitton. La première a enrôlé Willow Smith pour ses campagnes Eyewear notamment, alors que la seconde a fait appel à Jaden Smith, le grand frère de Willow, pour sa campagne printemps-été 2016.