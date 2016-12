Chanel réinterprète ses cinq codes couleur pour le printemps

16-12-2016 | 12h41

Lucia Pica, Global Creative Designer pour le maquillage et la couleur de Chanel, a choisi de rendre hommage aux cinq codes couleur emblématiques de la maison française pour sa collection de maquillage printemps-été 2017. Le rouge, le noir, l'or, le beige et le blanc sont remis au goût du jour avec élégance et audace, à travers la ligne de maquillage Coco Codes à découvrir dès le 13 janvier 2017.

Le mythique rouge noir de Chanel sur les lèvres, un regard fait d'or, un rouge audacieux, presque effronté, et des ongles recouverts de beige ou de blanc... Lucia Pica renouvelle les codes du maquillage pour la saison printemps-été 2017, et joue la carte du non conventionnel et de la personnalisation, invitant chaque femme à créer son propre style.

«Je veux bousculer les attentes en matière de maquillage; je veux que les femmes se lancent des défis», souligne la Global Creative Designer pour le maquillage et la couleur de Chanel.

Un teint frais et lumineux

Depuis quelques saisons déjà, le teint se doit d'être travaillé de façon naturelle. L'objectif étant de lui insuffler fraîcheur et luminosité. C'est le pari relevé par la Création Exclusive Coco Code, un boîtier réunissant quatre fards à joues, deux satinés (un beige et un miel doré) et deux mats (un beige doux et un rouge rosé), à mélanger ou à appliquer séparément selon l'effet souhaité. Fard à joues, illuminateur, jeux de lumière, ou contouring: les utilisations sont diverses et variées.

Pour optimiser l'éclat de la peau, Chanel propose également Joues Contraste Elégance, un blush beige rosé parsemé d'or, parfait pour le printemps.

Un regard, entre opulence et simplicité

L'or et le beige sont les deux codes couleur que Lucia Pica a choisi de réinterpréter pour le regard, oscillant entre légèreté, audace et simplicité. Les 4 Ombres se déclinent pour l'occasion en deux palettes: Codes Elégants, renfermant un or, un platine, un brun profond, et un or patiné, et Codes Subtils, abritant des nuances scintillantes de pêche rosé, de taupe, de gris, et de brun.

Deux Stylos Yeux Waterproof, déclinés en Noir Pétrole et Mat Taupe, viennent compléter la mise en beauté du regard.

L'audace jusqu'au bout des ongles

Les trois gammes de rouges à lèvres iconiques de Chanel s'habillent de couleurs innovantes, presque déstabilisantes pour le printemps. Rouge Allure est proposé en versions Ardente, un corail, et Indépendante, un rouge flamboyant, alors que la ligne mate et soyeuse Rouge Allure Velvet s'enrichit de La Secrète, un rose clair, et Libre, un beige intense légèrement rosé.

La surprise vient toutefois du Rouge Coco Shine, décliné en Beige Doré, un doré scintillant, mais surtout en Noir Moderne, un rouge noir translucide qui devrait faire sensation cette saison.

Côté ongles, le Vernis Longue Tenue arbore de nouvelles teintes: Rouge Red, Blanc White et Beige Beige. Le tout est associé à un Top Coat Black Métamorphosis, qui donne de la profondeur à la couleur.

La collection Coco Codes sera disponible en avant-première le 4 janvier 2017 sur www.chanel.com, dans les boutiques mode et dans les boutiques Chanel Beauté, puis dès le 13 janvier dans les autres points de vente agréés.