Elisabeth Chic ouvre ses valises

Benoît Rioux 15-12-2016 | 13h09

Si le blogue «Elisabeth Chic» devient aussi éblouissant que le cocktail moléculaire servi lors du lancement effectué plus tôt cette semaine, on peut déjà anticiper un énorme succès à ce nouveau site web balbutiant sous une thématique mode de vie, tendances et shopping.

«Une fille normale qui a une vie pas si normale», se décrit elle-même Élisabeth Chicoine.

Appelée à voyager aux quatre coins de l'Amérique du Nord, la jolie demoiselle espère ainsi faire des découvertes qu'elle compte partager, sans grande prétention, aux internautes.

«Je suis souvent à Montréal et à Toronto, mais je vais aussi un peu partout aux États-Unis, c'est surtout grâce à ça que je crois que le blogue Elisabeth Chic pourra se démarquer, indique la jeune femme passionnée de mode. J'ai également travaillé beaucoup dans le monde des médias, notamment comme recherchiste, et ça aide toujours d'avoir des bons contacts avec les boîtes de relations publiques.»

Ayant incarné une «beauté» à l'émission Le Banquier, Élisabeth a aussi été reporter pour Sucré Salé, en 2014, et plus récemment hôtesse auprès de Patrice L'Écuyer dans Silence, on joue.

Si elle se retrouve désormais dans ses propres valises (plutôt que d'en tenir une appartenant au Banquier), c'est qu'Élisabeth est la conjointe du joueur de baseball Russell Martin, des Blue Jays de Toronto.

N'allez toutefois pas imaginer que la jeune femme ne s'intéresse qu'aux vêtements griffés. Ce serait bien mal connaître cette adepte de la chasse aux aubaines.

«L'un de mes grands plaisirs, c'est de recevoir un compliment sur un morceau que je porte et de pouvoir dire que je l'ai eu pour une bouchée de pain, vient ainsi témoigner Élisabeth. J'ai toujours été comme ça. J'aime montrer qu'on peut se procurer de belles choses pour beaucoup moins cher que ce que les gens peuvent s'imaginer. J'aime les vêtements de marque, mais j'apprécie aussi mon col roulé que j'ai payé 11$.»

Glamour et pratico-pratique

Dans l'une des premières publications du nouveau blogue, Élisabeth dresse ainsi un look de la tête aux pieds avec un budget de 100$.

Un blogue tantôt glamour, tantôt pratico-pratique donc?

«Oui, ça le décrit plutôt bien», approuve-t-elle.

Après un petit tour chez Winners, elle se retrouvera sans doute bientôt au Nordstrom Rack, l'un de ses magasins préférés à Clearwater, en Floride, ou encore au Saks OFF 5th de San Francisco, entre autres.

Pour «Elisabeth Chic», c'est un lancement progressif. En plus de faire sa marque sur les réseaux sociaux, Élisabeth intégrera éventuellement des vidéos à son blogue. Et pourquoi pas une version anglophone, un jour?

Comme un cocktail moléculaire, le résultat risque de surprendre, autant par son concept que par son contenu. Quoi offrir en cadeau d'hôtesse? Des activités physiques testées pour vous et bien d'autres surprises au elisabethchic.com .