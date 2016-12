Kate Moss sera le prochain visage de NIKKIE

14-12-2016 | 14h59

Le célèbre mannequin britannique Kate Moss va devenir la nouvelle égérie du label de mode néerlandais NIKKIE à l'occasion de sa collection automne 2017.

C'est la créatrice Nikkie Plessen qui a fait cette annonce, au moment de présenter sa collection printemps/été 2017 à Amsterdam, en présence de Kate Moss. De fait, le mannequin sera visible sur toutes les communications de la marque à l'automne 2017.

Nikkie Plessen est ravie de cette collaboration: «Kate Moss incarne précisément ce que je souhaite exprimer via mon label de mode: elle est forte et ferme tout en étant féminine et sexy. Personnellement, j'ai toujours trouvé que Kate représentait l'incarnation ultime du style.»

Le label NIKKIE a été lancé en 2011. La marque est désormais forte de 15 enseignes exclusives et de boutiques dans des grands magasins du monde entier.