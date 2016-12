4 conseils pour un regard de fête

14-12-2016 | 13h05

Nous aimons toutes un peu d'étincelles pour Noël, et il y a de nombreuses façons d'en ajouter au maquillage. Mais l'une des plus grandes tendances du moment, et la plus efficace, est d'avoir les paupières scintillantes.

Que vous choisissiez une approche forte en couleurs pour votre look festif ou plus neutre, lisez ces quatre conseils pour devenir resplendissante!

Les défilés des créateurs Peter Pilotto et Iris van Herpen ont affiché cette année des mannequins avec un maquillage relativement simple, avec un seulement un peu de gloss sur leurs paupières. Si vous souhaitez suivre cette approche subtile, prenez de la Vaseline et étalez-en doucement sur les paupières.

Il vaut mieux éviter le pli de la paupière autant que possible mais étaler sur le reste de la paupière mobile pour une belle finition glamour.

Si vous recherchez un look plus festif, alors cela vaut la peine d'ajouter de la couleur à vos paupières avant d'appliquer le gloss. Appliquez une base de fard à paupières avant d'ajouter votre couleur favorite.

Nous nous recommandons d'utiliser une couleur en gel plutôt qu'en poudre, cela rend la finition plus brillante. Le Color Tattoo 24h Eyeshadow de Maybelline en 65 Pink Gold est notre préféré. Comme son nom l'indique, le gel tient et a une superbe couleur rose dorée, parfaite pour les soirées !

Une fois que vous l'avez bien appliqué, il est temps d'ajouter une couche de gloss. Encore une fois, vous pouvez utiliser de la Vaseline ou un autre baume gras pour la finition de votre look. Lucas' Papaw Ointment est une autre de nos sélections préférées.

Bien entendu, si vous ne voulez pas investir dans plusieurs produits de beauté, vous pouvez toujours recourir à une formule tout en un comme le M·A·C Studio Eye Gloss, un fard à paupières avec une belle finition brillante.