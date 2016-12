Rouges à lèvres: osez le violet!

12-12-2016 | 14h11

Vous n'aimez pas ressembler à tout le monde et n'avez pas peur de choquer? Alors mettez de côté votre rouge à lèvres traditionnel, et optez pour le violet!

Il n'est de plus pas si difficile que ça à porter. La preuve, dans le milieu du maquillage, la teinte est classée parmi les neutres. Sur le tapis rouge, les stars se l'arrachent. De Taraji P. Henson à Hailee Steinfeld aux American Music Awards, elles osent toutes, prouvant qu'il est à la fois edgy et sophistiqué. La star d'Empire avait opté pour la teinte Crown Me de Lip Bar, un violet-fuschia éclatant qui mettait parfaitement en valeur sa tenue blanche, tandis qu'Hailee Steinfeld avait misé sur une nuance tirant davantage vers le rose, superbe avec sa combinaison turquoise Elie Saab.

Envie de jouer la carte de l'audace? Les violets et les prunes sont un excellent choix, car ils fonctionnent sur toutes les couleurs de peaux.

Si la vôtre est plutôt claire, faites comme Lorde et choisissez une teinte baie, comme le Matte Lip Bullet (en Call Me Queen Bee) de Topshop, un fuchsia profond. Vous craquerez également pour le Lip Color (en Violet Fatal) de Tom Ford, un superbe magenta. Si votre peau est plus foncée, préférez des rouges à lèvres à bases rouges. Par exemple, le Color Sensational The Loaded Bolds Lipstick (en Berry Bossy) de Maybelline vous offre une jolie base prune et rose avec une finition crémeuse. Vous pouvez également débuter avec le Lasting Finish Lipstick (en Heather Shimmer) de Rimmel London, une couleur prune nude.

Enfin, si votre peau est plutôt froide, vous pouvez porter tout ce que vous voulez! N'ayez pas peur de partir sur des bases violettes, comme le Macaron Lippies de NYX Cosmetics en Violet, ou le Audacious Lipstick de NARS en Dominique, un mauve lavande. Vous pouvez également vous faire plaisir avec le Silver Screen Lipstick (en Stella) de Lipstick Queen, un sublime violet irisé qui dure très longtemps.