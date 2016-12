Quel jean choisir selon votre morphologie

12-12-2016 | 13h34

Un bon jean c'est primordial dans une garde de robe, pourtant, entre les coupes boyfriend, flare ou slim on s'y perd un peu. Suivez notre guide pour choisir votre compagnon idéal.

Silhouette callipyge

Vous avez des hanches et une taille fine, alors il faut préférer un jean plutôt taille haute aux tailles basses afin d'éviter le risque d'un décolleté peu flatteur derrière.

Le mieux c'est le boot-cut, il moule bien le bassin et a un effet légèrement évasé en bas.

Il permettra également de flatter les cuisses charnues. Si vous êtes grande, vous pouvez également opter pour l'option flare, c'est-à-dire évasé en bas. Le slim n'est pas à exclure non plus, mais il se portera plutôt avec un haut fluide et long.

Ventre rond

Là encore on évite les tailles basses et on préfère une pièce qui maintient bien au niveau de la ceinture. L'idéal c'est que le bouton arrive juste en dessous du nombril. Préférez un jean légèrement stretch afin de ne pas être serré dedans.

Silhouette mince et grande

Vous pourrez porter à peu près tous les styles de jeans, mais ceux qui vous mettront en valeur sont ceux qui seront près du corps. Surtout, vous avez la silhouette idéale pour le boyfriend qui se porte plutôt en taille basse.

Petite

Optez pour des slims avec des talons afin d'allonger la jambe et surtout évitez tout ce qui est pantacourt et jean arrivant aux chevilles. Si vous êtes plutôt ronde, optez pour des coupes boot-cut légèrement près du corps. On évite absolument le jean patte d'éléphant.

Fesses plates

Depuis quelque temps, les marques se sont lancées dans des jeans push-up plutôt efficaces. Si vous avez envie d'un slim, prenez-le absolument avec des poches afin de créer un effet relief. Sinon il faut miser sur des tailles basses et des jean flare afin de donner un peu de volume. Évitez le boyfriend et les tailles hautes.