Martha Hunt et Jasmine Tookes, duo féminin complice de Liu Jo

12-12-2016 | 11h55

La maison de prêt-à-porter Liu Jo annonce avoir choisi les mannequins américains Martha Hunt et Jasmine Tookes pour sa campagne printemps-été 2017, toujours articulée autour du concept «#StrongTogether».

Lancée pour la saison automne-hiver 2016-2017, la campagne «#StrongTogether» garde le même concept en changeant toutefois d'héroïnes. Martha Hunt et Jasmine Tookes, amies dans la vie, succèdent aux sublimes Jourdan Dunn et Karlie Kloss, qui s'étaient prêtées au jeu du tandem la saison dernière.

Féminité, authenticité, complicité, et indépendance sont les valeurs mises en avant dans cette campagne printemps-été 2017, incarnée par deux mannequins de renommée internationale, à la fois top models et chefs d'entreprise.

Physiquement très différentes, Martha Hunt et Jasmine Tookes sont plus complices et complémentaires que jamais sur les premiers clichés présentés par Liu Jo. Elles apparaissent côte à côte dans des total looks: blanc ou noir avec des détails or, fleuri, ou rose notamment, formant une paire assortie.

Martha Hunt pose pour les plus grandes marques de couture et de prêt-à-porter, et fait surtout partie de la très sélect équipe des Anges Victoria's Secret. De son côté, Jasmine Tookes a récemment défilé pour Chanel, DKNY, ou encore Carolina Herrera. Elle fait également partie des Anges de Victoria's Secret, et a même été choisie pour porter le Bright Night Fantasy Bra lors du dernier défilé annuel organisé à Paris.