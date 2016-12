En mode, tous les feux seront au vert en 2017

12-12-2016 | 11h11

Pantone a décrété que la teinte «15-0343 Greenery» serait la couleur de l'année 2017. Cette nuance très fraîche de vert acidulé avait fait de nombreuses apparitions lors des défilés printemps-été 2017 à l'automne dernier.

Ce vert «évoque les premiers jours du printemps, la période à laquelle la végétation naturelle reprend vie et se renouvelle». Il s'est agi de l'un des thèmes majeurs des défilés printemps-été 2017, où la botanique a régné en maître suprême.

Chez Balenciaga, la nuance a coloré une combinaison au motif végétal. Chez Louis Vuitton, elle a formé la base d'un ensemble aux découpes asymétrique accentuées d'une bande noire. Etro a placé ce vert sur des caftans aux accents bohèmes et Lacoste l'a étalé sans complexe sur des top géométriques et des trenchs.

Quelques marques ont opté pour une version plus foncée de la couleur. Versace a combiné une jupe à volants à un crop top tirant sur le bleu vert. Et Moschino a présenté une robe structurée de couleur émeraude aux froufrous exagérés. Le vert bouteille était également très présent, notamment chez Rochas, Balmain et Sonia Rykiel.

Les grandes maisons de couture ont varié leur esthétique verte. En monochrome vif ou en contrastes estivaux, en 2017, vous vous mettrez au vert.