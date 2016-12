Coach fête ses 75 ans avec un défilé new-yorkais

09-12-2016 | 15h56

La maison Coach a célébré son 75ème anniversaire tout en style jeudi soir, en organisant un défilé de pré-collection d'automne à Pier 94 (New York).

La marque américaine de maroquinerie de luxe organise ainsi son premier défilé mixte, une tendance qui prend le secteur d'assaut. Les créations féminines et masculines sont présentées ensemble.

Véritable déclaration d'amour du directeur artistique britannique Stuart Vevers à New York et aux États-Unis en général, la collection associe l'individualisme de la ville et l'attitude décontractée de la côte Ouest. Les pièces de maroquinerie, aux détails en shearling, s'ornent de motifs spatiaux ou d'écussons de style universitaire. Les robes «prairie», longues et fluides, évoquent quant à elles le Far Ouest.

La mascotte de la maison, le dinosaure Rexy, était très présente sur les pièces d'une capsule de Noël qui sera lancée vendredi.

Le décor rappelle un parking de motel garni de voitures vintage et les mannequins ont défilé au son d'un remix d'Empire State of Mind.

«New York, berceau spirituel de Coach, est un melting pot culturel qui soutient l'individualité tout en célébrant le vivre ensemble», explique Vevers. «La ville accueille les outsiders, comme moi, de manière honnête et sans retenue. Ces valeurs sont plus importantes que jamais».

Le défilé marque la fin d'une année importante pour Coach, une marque ravivée sous l'influence de Vevers. La griffe lifestyle Coach House a ouvert ses premières boutiques internationales sur la 5ème Avenue de New York et à Londres sur Regent Street en 2016.