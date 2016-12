2016: comment «l'athloisir» est devenu le style de l'année

09-12-2016 | 11h38

Tendance majeure de 2016, l'«athleisure» («athloisir») a tant marqué les esprits que le dictionnaire anglais Merriam-Webster a inclus le mot dans son édition 2016, le définissant comme un «habillement décontracté à porter à la salle de sport comme à la ville». Plusieurs phénomènes ont concouru à faire de l'attirail de gym un «must have» de 2016.

En dépit de rapports affirmant que la tendance de l'athloisir atteindrait actuellement son apogée, l'activewear reste un marché important, comme le notait le cabinet d'analyses NPD au mois d'octobre. En 2016 en tout cas, tout aura participé à faire de cette mode une tendance internationale.

Des créateurs de renom

Si adidas et la créatrice britannique Stella McCartney travaillent depuis longtemps main dans la main, de nombreuses marques ont suivi cet exemple de collaboration. Nike a fait appel au créateur Riccardo Tisci (Givenchy) et à Olivier Rousteing (Balmain). Rihanna a présenté une collection Fenty x Puma à la semaine de la mode de Paris. La marque préférée des mannequins Bodyism a collaboré avec Charlotte Olympia et Beyonce lancé sa propre collection de vêtements de sport: Ivy Park.

Des adeptes célèbres

Ceux qui suivent les célébrités adeptes de fitness sur Instagram ou dans les pages style des magazines n'auront pas manqué de remarquer leur look du quotidien cette année. Lorsqu'elles ne sont pas sur le podium ou le tapis rouge, des stars telles que Gigi ou Bella Hadid, Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley, Reese Witherspoon et Alicia Vikander affichent fièrement leur lycra, même lorsqu'elles ne sont pas en route pour une séance de gym.

Des marques de niche

Les fans de fitness ne sont plus limités dans le choix des marques. Aux côtés des équipementiers Nike, adidas et Reebok, les marques athloisir de niche ou de luxe ont fleuri pour satisfaire la demande. Utilisant elles aussi des textiles techniques favorisant la performance, ces griffes se démarquent surtout par les coupes et le style de leurs modèles. Aeance, par exemple, dont les vêtements sont fabriqués en Europe, propose depuis début 2016 une collection unique et non saisonnière à porter pour le sport et à la ville. La marque lifestyle et fitness Tone It Up a créé une collection capsule collection avec Bandier, et la marque P.E. Nation (inspirée de l'E.P.S. écolier) associe mode et praticité.

L'engouement fitness

Le développement de l'athloisir ne s'est pas limité à la génération Y, qui souhaitait avoir quelque chose à porter pour aller faire du sport mais aussi se rendre à un brunch bien mérité après la séance. Les mannequins, les fans de yoga et de gym, en publiant des vidéos de leur entraînement et des photos de leurs smoothies verts sur Instagram, ont placé le fitness et le sportswear au cœur de la tendance.