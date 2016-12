Qui sera la star des podiums en 2017?

08-12-2016 | 15h47

Inconnues du grand public, certaines jeunes tops n'en demeurent pas moins très sollicitées par les maisons de prêt-à-porter et les créateurs en période de défilés. Elles sont même majoritaires, et n'ont besoin que d'un petit coup de pouce du destin (ou d'un créateur de renom) pour transformer l'essai.

Les valeurs montantes

Ellen Rosa, Vittoria Ceretti et Camille Hurel. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ce sont ceux de trois mannequins qui pourraient devenir incontournables en 2017.

La première, jeune top brésilien qui a connu sa première semaine de la mode pour la saison printemps-été 2017, a séduit les plus grandes maisons. Sa silhouette filiforme et son regard émeraude ont arpenté les podiums de près de 30 marques de prêt-à-porter - et pas des moindres - pour ce premier essai. Miu Miu, Chanel, Valentino, Céline, Dior, Dolce & Gabbana, Altuzarra, DKNY, Marc Jacobs, Prada, Versace ou encore Fendi ont notamment succombé à son charme. 2017 devrait donc être un tournant pour Ellen Rosa.

Plus expérimentée, Vittoria Ceretti demeure une jeune top modèle en devenir. La jeune Italienne a déjà posé pour de nombreuses grandes maisons comme Dolce & Gabbana ou Emporio Armani, et défilé pour une multitude de marques. Pour la saison printemps-été 2017, le jeune femme suivie par près de 60 000 abonnés sur Instagram a défilé pour Miu Miu, Louis Vuitton, Chanel, Givenchy, Valentino, Saint Laurent ou encore Versace, pour ne citer que quelques exemples. Il ne reste donc plus qu'à confirmer en 2017 pour propulser sa carrière au sommet.

Camille Hurel est peut-être celle qui a le plus grand potentiel pour devenir «LE» top de demain. Il s'agit de la Française du moment, celle qui monte doucement, mais sûrement. Jolie brune filiforme au regard envoûtant, Camille Hurel est tout simplement le mannequin qui a le plus défilé lors de la dernière fashion week. Kenzo, Chanel, Sonia Rykiel, Givenchy, Nina Ricci, Elie Saab, Dior, Balmain, Fendi, Prada, Tommy Hilfiger, Jason Wu... elle compte plus de 50 défilés à son actif en une seule saison. Un véritable challenge relevé haut la main. Reste pour la jeune femme à décrocher un contrat d'égérie pour devenir un mannequin accompli.

Les indétrônables

De nouveaux talents émergeront l'année prochaine, mais les stars des podiums ne céderont pas leur place si facilement. Lineisy Montero, qui fait sensation dans la fashion sphère depuis quelques saisons déjà, devrait confirmer sa position de mannequin en vogue en 2017. En plus des défilés (51 pour la saison printemps-été 2017), le top pourrait devenir le visage d'une grande maison l'an prochain.

Bien évidemment, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Hailey Baldwin, Lily Aldridge ou encore Taylor Hill seront toujours de la partie. Les soeurs Hadid devraient quant à elles poursuivre leur ascension et confirmer leur statut de mannequin star. Reste à savoir laquelle des deux sera la plus sollicitée fin 2017.