Fabriquez vous produits de beauté avec des fruits!

07-12-2016 | 15h42

Le nettoyant

Si vous n'avez pas de démaquillant, l'huile de coco peut vous sauver la vie. Vous pouvez l'utiliser également comme base pour faire un nettoyant pour le visage, en mélangeant quatre cuillères à soupe d'huile de coco avec deux cuillères à soupe de miel et cinq gouttes d'huile essentielle de lavande. Mélangez bien et versez dans un récipient vide et de préférence stérilisé.

Pour l'utilisation, placez-en une quantité de la taille d'une pièce de monnaie dans la paume, puis frottez pour mélanger les huiles. Appliquez sur le visage, laissez poser moins d'une minute, et rincez.

Le tonique

Saviez-vous que le vinaigre était un très bon tonique? Il se murmure qu'Hélène de Troie en était très fan... Son odeur n'est pas terrible, mais il marche très bien.

Après vous être nettoyée le visage, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avec deux tasses d'eau, et utilisez ça pour vous rincer la peau. Vous ressentirez les effets tonifiants presque immédiatement.

L'exfoliant

Les gommages pour visage sont très faciles à faire à la maison. Le sucre n'est pas bon pour la ligne, mais pour les masques, c'est une toute autre histoire!

Mélangez une cuillère à café de sucre avec une demi cuillère à café de miel, et un peu de jus de citron frais (plus si le mélange est trop épais, ajoutez du sucre si c'est trop liquide). Appliquez sur la peau, laissez poser quelques minutes et rincez avec un gant de toilette ou un petit tissu propre.

Vous adorez le café? Vous pouvez également utiliser le marc de café pour faire un gommage, en mélangeant une cuillère à soupe avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, à appliquer sur le visage. Vous pouvez également l'utiliser pour le corps.

Les masques visages

Ils coûtent souvent cher mais peuvent être réalisés facilement. Il suffit de se tourner vers son frigo!

Les bananes par exemple sont souvent utilisées dans les masques maison, surtout si vous avez la peau sèche. Prenez une banane bien mûre, écrasez-la jusqu'à ce qu'elle forme une texture pâteuse, puis appliquez sur le visage et le cou. Après 10 à 20 minutes, rincez à l'eau froide.

Vous pouvez aussi la mélanger avec deux cuillères à soupe de yaourt nature et de miel, un remède naturel contre l'acné. À appliquer de la même manière.