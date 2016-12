Les innovations cosmétiques à surveiller

07-12-2016 | 13h16

Le salon professionnel MakeUp In São Paulo ouvre ses portes au Brésil ce 7 décembre pour exposer les toutes dernières inventions de l'univers des cosmétiques.

Au coeur de l'événement, «l'Innovation Tree» révèle les produits dernier-cri en cours de développement.

Sélection de 5 favoris.

Perfection du sourcil

Les sourcils marqués sont tendance depuis quelques temps déjà. Pour faciliter leur entretien, Alkos a imaginé le produit «Single Twins Eyebrows», un crayon à deux têtes: l'une pour dessiner et définir le trait de sourcil, l'autre pour le remplir, l'illuminer et le maintenir en place toute la journée.

Deep purple

Schwan Cosmetics a créé «Miracle Sensation Purple» un eyeliner crayon ultra-pigmenté de couleur violette. Très haute tenue (8 heures ou plus), résistant à l'eau et sans paraben, il offre une finition mate.

Rouge magnétique

Faber-Castell a conçu un contour des lèvres magnétique à partir d'une formule en gel pour une finition extra-lisse. Les nuances très pigmentées sont douces et crémeuses à l'application et durcissent en 1 heure pour un effet «magnétique» durable (8 heures).

Bouche translucide

La bouche audacieusement maquillée reste tendance. Mais Weckerle a songé à une alternative: la transparence. Le «Ph-Antastic Lipstick» réagit au pH des lèvres à l'application, offrant une couleur adaptée à chaque peau dans une finition haute brillance et cristalline.

Packaging pratique

Qualipac a cherché à remplacer les emballages peu maniables tels que les tubes de mascara, d'eyeliner ou de gloss. Son nouveau produit «One Touch» dispose d'un mécanisme de pression unique à personnaliser par un grand choix de matériaux et de formes.

MakeUp In São Paulo se tient les 7 et 8 décembre 2016. Plus d'information rendez-vous sur www.makeup-in.com