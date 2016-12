Fergie en vedette de la campagne de Philipp Plein

06-12-2016 | 14h17

Baptisée «Alice in Ghettoland», la campagne met en scène Fergie et le mannequin américain Matthew Terry, portant les pièces festives et glamour de la collection printemps-été 2017 de Philipp Plein.

Réalisés par Steven Klein, les clichés mettent l'accent sur les contrastes. Le décor fait de tons froids est mis en parallèle avec les objets féeriques, presque régressifs, installés dans cette ville imaginaire. Les mannequins sont ainsi entourés d'un vélo, d'une voiture vintage des années 50, de bonbons, de trolls de jardin, ou encore d'un carrousel.

Philipp Plein collabore souvent avec Steven Klein pour ses campagnes. Celle consacrée à la collection automne-hiver 2016 mettait en scène Chris Brown, Carmen Dell'Orefice, Crystal Renn et Soo Joo Park.