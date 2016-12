Gigi Hadid élue mannequin de l'année aux BFA

06-12-2016 | 12h07

Alessandro Michele, Gigi Hadid et Alexander McQueen comptent parmi les personnalités récompensées le 5 décembre à Londres à l'occasion de la soirée des British Fashion Awards 2016.

Les personnalités de l'univers de la mode se sont réunies à l'Albert Hall de Londres pour rendre hommage aux légendes et aux jeunes talents du secteur lors de la prestigieuse cérémonie organisée par le British Fashion Council.

Le prix récompense des créateurs et des marques innovants. Alessandro Michele, qui a insufflé un nouvel esprit à Gucci, a reçu le titre de «Créateur international d'accessoires». L'énigmatique collectif parisien Vetements, qui chamboule les codes depuis sa création en 2014, ravit une récompense en tant que marque de luxe internationale et urbaine. L'une de ses fondatrices, Demna Gvasalia, a également été sacrée «Créatrice internationale de prêt-à-porter» pour son travail chez Balenciaga.

Ralph Lauren, l'un des grands noms de la mode américaine à avoir rejeté le cycle traditionnel pour adopter une commercialisation immédiate l'année dernière, a été récompensé pour ce grand succès. Le frère et la sœur Smith, Jaden et Willow, célèbres pour leurs carrières versatiles et leurs styles personnels ont été sacrés «Nouvelles icônes de la mode».

Gigi Hadid clôture l'année en beauté en remportant le titre de «Mannequin international de l'année». Alexander McQueen est élue «Meilleure marque britannique» et le photographe Bruce Weber remporte le prix Isabella Blow.

L'innovante Molly Goddard, connue pour des collections au thème pop-culture, est le «Jeune talent de l'année 2016». Craig Green et Simone Rocha sont respectivement les «Créateurs de l'année» en prêt-à-porter masculin et féminin. La rédactrice mode Franca Sozzani s'est octroyée le Prix Swarovski de l'innovation positive. Enfin, le PDG de Gucci Marco Bizzarri a été élu «Homme d'affaires de l'année» et le magazine Vogue s'est vu décerner un prix spécial pour ses 100 ans.