BFA: qui sera élue Mannequin international de l'année?

05-12-2016 | 15h09

Cinq des plus grand mannequins actuels se disputent le titre d'«International Model 2016» aux British Fashion Awards, une récompense qui sera décernée ce 5 décembre.

Adwoa Aboah

Cette année, Adwoa Aboah n'a pas chômé. La Britannique en vogue est apparue dans les campagnes Calvin Klein, Roberto Cavalli, Marc Jacobs et H&M en plus de défiler pour DKNY, Fendi et Rihanna's Fenty x Puma. Le mannequin originaire de Londres a également fait la promotion de son initiative sociale Gurls Talk. La plateforme féministe encourage les jeunes femmes à parler ouvertement de leurs problèmes et expériences personnelles.

Bella Hadid

En 2016, Bella Hadid a fait de l'ombre à sa soeur Gigi. Le Californienne a connu une année stellaire, en défilant pour le 90ème anniversaire de Fendi devant la fontaine de Trevi de Rome en juillet et en devenant le visage de Dior Beauté en août. Non contente de participer aux principales semaines de la mode, elle a fait une apparition très remarquée au festival de Cannes dans une audacieuse robe rouge griffée Alexandre Vauthier. Elle a fini l'année en beauté en défilant à Paris pour Victoria's Secret.

Gigi Hadid

Mais Gigi n'a pas dit son dernier mot. Le mannequin a frappé un grand coup en passant à la création de vêtements. En collaboration avec Tommy Hilfiger, elle a participé à la conception de la collection «TommyxGigi». Lancée au mois de septembre, elle a connu un succès instantané. Une deuxième collection est prévue en février 2017. La jeune femme a également créé une chaussure pour Stuart Weitzman. Elle est devenue ambassadrice de Reebok et a également fait les gros titres en présentant la soirée des American Music Awards au mois de novembre. La belle a par ailleurs défilé pour de multiples griffes, posé pour plusieurs campagnes Versace et s'est affichée en couverture de la version américaine de Vogue.

Kendall Jenner

Autre Californienne, Kendall Jenner a consolidé les fondations de son empire cette année en lançant un jeu vidéo, une collection de bikinis avec Topshop bikini et une capsule de neuf pièces pour Neiman Marcus avec sa soeur Kylie. Kendall a aussi défilé pour de grandes marques, de Chanel à Givenchy, et a posé en lingerie pour La Perla mais aussi pour Calvin Klein. Elle n'est pas non plus passée inaperçue lorsqu'elle est devenue blonde pour le défilé automne-hiver de Balmain.

Lineisy Montero

Le mannequin dominicain Lineisy Montero a connu une ascension rapide. En 2016, ses apparitions sur le podium ont été nombreuses, chez Givenchy, Dior, Chanel ou encore Prada. Elle a également participé aux défilés haute couture. On l'a vue dans la campagne beauté automnale de H&M, dans les campagnes printemps-été 2017 de Zara et Chanel, ainsi qu'en couverture du numéro d'août de Elle France, d'i-D Magazine (numéro du printemps 2016) et de Harper's Bazaar UK (mars).