2016: l'année de la mode islamique?

05-12-2016 | 14h30

De l'affaire du burkini en France au premier défilé de la semaine de la mode de New York consacré entièrement au hijab, la mode islamique s'est accaparé les titres de la presse occidentale cette année, et la «mode pudique» devient de plus en plus populaire dans de nombreux endroits d'Europe et d'Amérique du Nord.

Le week-end dernier, Halima Aden, 19 ans, a capté l'attention du monde de la mode en devenant la première concurrente du concours de Miss Minnesota à porter le hijab et le burkini. La jeune femme d'origine somalienne a choisi de rester couverte pendant l'épreuve en maillot de bain du concours et de se voiler les cheveux pendant toutes les autres épreuves, avec le soutien des organisateurs.

Cette semaine, elle a célébré sur Instagram cette étape importante: «La beauté n'est pas un absolu qui s'applique indifféremment à tout le monde. Nous nous devons de célébrer et d'accepter les différences de chacun».

Halima Aden n'est pas la première à franchir le pas, et il semble que le monde de la mode en ait enfin pris conscience. Après le scandale provoqué à l'étranger par la décision (vite annulée) de certaines villes françaises d'interdire le burkini cet été, 2016 aura été l'année des prises de position en faveur de la «mode pudique».

Dolce & Gabbana, glamour et conservateur

La créatrice indonésienne Anniesa Hasibuan a donné le ton en septembre avec son défilé printemps/été 2017 lors de la semaine de la mode de New York: ses mannequins y défilaient pour présenter des tenues comportant toutes un voile islamique, associé à d'élégants pantalons, tuniques et robes longues.

En novembre, la blogueuse beauté musulmane Nura Afia est devenue la star de la dernière publicité de la marque de cosmétiques CoverGirl. La youtubeuse a été recrutée par la marque - qui s'est fait une réputation de championne de la diversité par son choix de modèles et d'ambassadrices - pour faire la promotion de son mascara «So Lashy! BlastPro», lancé le 1er novembre.

«Je suis tellement heureuse de faire partie de la dernière campagne CoverGirl», précisait-elle à l'époque. «C'est surréaliste. Honnêtement, après avoir grandi dans la gêne parce que je portais le hijab, je n'aurais jamais pensé que je verrais des femmes musulmanes aussi largement représentées.»

Le message le plus fort est arrivé au tout début 2016, en janvier, lorsque Dolce & Gabbana a annoncé son projet de collection «Abaya». Ciblant les clientes du Moyen-Orient, la collection propose les imprimés audacieux caractéristiques de la marque italienne, avec des ourlets à lacets et de légers embellissements à base de pierres précieuses, et cherche à concilier le côté glamour des habits et une coupe conservatrice.