Le look Victoria's Secret 2016

02-12-2016 | 14h28

En contraste avec les tenues délurées et audacieuses, le maquillage du défilé parisien de Victoria's Secret n'était que douceur et luminosité.

Pour défiler sur le podium parisien de la célèbre marque de lingerie, les mannequins étaient apprêtés et hydratés à la perfection. Mais une chose est restée très simple: la coiffure.

Les mannequins du défilé Victoria's Secret arborent généralement une coiffure ondulée, des boucles créées grâce à un fer spécial imaginé par leur coiffeuse Sarah Potempa. Lily Aldridge, Gigi Hadid et Jasmine Tookes n'ont pas dérogé à la règle cette année.

Mais certains autres mannequins ont affiché des styles plus naturels. Maria Borges, Jourdana Phillips et Herieth Paul ont opté pour une coupe courte. Les cheveux de Phillips avaient même été décolorés pour un effet plus intense. Alanna Arrington a laissé parler ses bouclettes et Janiece Dilone a ébahi le public avec sa coupe garçonne.

Pour le maquillage, Tom Pecheux a opté pour un style subtil exécuté à la perfection. Le smoky eye adopte des teintes chocolat et taupe. Les faux cils Max Factor à effet Epic Mascara offrent de l'intensité au regard, tandis qu'un blush rosé souligne les teints halés. La bouche nude scintille grâce à l'encre veloutée mate et crémeuse de Victoria's Secret. Certaines, comme Bella Hadid, ont toutefois choisi une couleur rose, plus féminin.

La manucure s'est aussi faite subtile et élégante. Le gel gloss par Red Carpet Manicure était de mise en version nude ou rose poudré.

Le défilé Victoria's Secret sera diffusé sur la chaîne américaine CBS le 5 décembre.