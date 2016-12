Avoir les lèvres glamour de Jennifer Lopez aux Golden Globes

02-12-2016 | 10h16

À chaque star son make-up artist, et c'est à Mary Phillips que Jennifer Lopez fait appel! C'est notamment elle que l'on retrouvait derrière son iconique look des derniers Golden Globes, pour lesquels elle portait une superbe robe jaune Giambattista Valli.

Vous ne prévoyez peut-être pas de fouler un tapis rouge de si tôt, mais grâce à sa maquilleuse, qui s'est confiée à la Beauty Issue du Hollywood Reporter, vous pourrez tout de même adopter le même look glamour pour toutes les soirées des Fêtes, qui arrivent à grand pas!

«Les lèvres rouges, ça aurait été trop prévisible avec la couleur de sa robe, et là, le look était un petit clin d'œil au vieil Hollywood, a-t-elle expliqué. Un rouge rouge, ça aurait été daté, presque costumé.»

Mary Phillips a donc opté pour une teinte tirant davantage sur le bordeaux, mêlée à des yeux irisés et des cils interminables. Pour les lèvres, elle a mélangé trois couleurs différentes, des gloss L'Oréal: un baie profond, un rouge brique foncé, et un nude.

«J'ai pris un peu de chaque famille de couleur, et je l'ai appliqué pour faire une sorte d'effet 3D, afin que ça se mélange bien et que ce soit bien homogène, par comme un tie & dye de couleurs pas mélangées, a-t-elle détaillé. J'ai construit la lèvre via différentes zones, en appliquant les couleurs plus concentrées et plus foncées vers l'extérieur de la bouche, en allant vers l'intérieur. »

Une bonne astuce donc pour celles qui souhaitent jouer avec le volume! «Cela donne un effet d'une lèvre bien remplie, mais pas trop humide ni trop mate en même temps, a-t-elle ajouté. J'ai utilisé un crayon à lèvres, j'ai appliqué le lipstick directement depuis le tube, avec un pinceau et un de mes doigts.»

À vous de jouer !