4 stratégies pour comprendre un mot difficile

16-03-2017 | 11h08

Ne pas réussir à lire un mot peut être frustrant pour un enfant. Souvent, son réflexe est de vous demander sa signification. Même si c'est difficile, résistez à la tentation de lui répondre. À la place, proposez-lui quelques stratégies. Il gagnera ainsi en autonomie.

Lire avant et après le mot inconnu

Les mots qui précèdent et qui suivent un mot difficile, c'est-à-dire le contexte, aideront votre enfant à émettre des hypothèses. Par exemple, Laurie lit la phrase suivante: « Frédéric adore les animaux. Ses préférés sont le chien, le cheval et la gerbille.» Pour comprendre la signification du mot gerbille, Laurie se sert des indices dans le texte (animaux, chien et cheval), ce qui lui permet d'émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un animal.

Chercher des mots de même famille

Votre enfant doit se servir du vocabulaire qu'il possède déjà pour décoder un mot inconnu. Florence lit la phrase suivante: «Cet été, nous avons eu beaucoup de jours d'ensoleillement.» Elle ne connaît pas le sens du mot ensoleillement, mais fait le lien avec d'autres mots de la même famille comme soleil, solaire et ensoleillé. De plus, grâce au contexte (stratégie précédente), elle pourra déduire le sens du mot ensoleillement.

Analyser le mot à l'aide des préfixes et suffixes

Invitez votre enfant à essayer de deviner le sens du mot en se fiant aux préfixes et aux suffixes, et en faisant des parallèles avec des mots qu'il connaît. L'exemple qui suit démontre concrètement l'utilisation de cette stratégie. Benjamin lit la phrase suivante: «François habite dans un quartier multiethnique.» Pour comprendre la signification du mot multiethnique, Benjamin pense au mot multicolore. Comme multicolore signifie «plusieurs couleurs», quartier multiethnique fait sans doute référence à un quartier où coexistent plusieurs ethnies.

Consulter le dictionnaire

Il s'agit d'une stratégie de dépannage, celle à utiliser en dernier recours lorsque les autres stratégies n'ont pas porté fruit. Chercher un mot dans le dictionnaire peut demander beaucoup de temps. Avant d'ouvrir un dictionnaire, il faut s'assurer que le mot à chercher est vraiment nécessaire à la compréhension du texte dans sa globalité.

En terminant, voici trois trucs pour favoriser l'apprentissage de nouveaux mots:

1. Lire le plus souvent possible: des livres, des magazines, des bandes dessinées... ;

2. Jouer à des jeux comme le bonhomme pendu, des mots croisés ou des charades ;

3. À la découverte d'un nouveau mot, essayer de l'employer à quelques reprises en l'intégrant dans des phrases afin de bien le mémoriser.

Cet article est une collaboration de Succès Scolaire, une entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. Elle offre des services d'aide aux devoirs, de rattrapage, d'enrichissement et de préparation aux examens.