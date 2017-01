5 sites Web indispensables

23-01-2017 | 15h49

En tant que parent, on est toujours à la recherche de trucs et de conseils relatifs à l'éducation de nos enfants. On a sélectionné pour vous 5 sites des plus intéressants.

Aidersonenfant.com

Enfantsquebec.com

Participaction

Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)

Aidersonenfant.com est une plateforme qui regroupe une équipe de professionnels. Le site a pour but d'outiller et de soutenir les parents d'âge préscolaire et primaire. Elle offre des fiches d'information détaillées comprenant des trucs et des conseils sur des sujets variés, des fiches d'activités permettant de développer certaines compétences ciblées en français et en mathématiques, ainsi que de nombreuses ressources complémentaires comme des applications, des logiciels, des livres ou des jeux.Le site Web du magazine Enfants Québec couvre un large éventail de sujets: éducation, vie de famille, alimentation, santé et psychologie. On peut compter sur une équipe de chroniqueurs et de spécialistes pour obtenir de l'information juste et de nombreuses références.Le site Internet de Participaction s'adresse autant aux parents qu'aux enfants. Il vous propose divers conseils pour prendre de bonnes habitudes par rapport à l'activité physique. Il met aussi à votre disposition des recommandations d'activités à réaliser après l'école afin d'inciter les enfants à bouger pour être en bonne santé... et plus concentrés pour faire leurs devoirs et leçons.

Le RIRE diffuse de l'information et de la documentation entre autres sur les thèmes de la persévérance, du décrochage et de la motivation scolaires. Grâce à son infolettre personnalisée, restez informé en recevant par courriel les nouvelles publications correspondant à vos intérêts.

Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)

Le Centre collégial de développement de matériel didactique est notre chouchou en matière de français. Il met à la disposition des jeunes du secondaire et du cégep de nombreux exercices interactifs, jeux pédagogiques et parcours guidés. Excellent pour faire des exercices afin de maîtriser de nouvelles règles de grammaire!

Cet article est une collaboration de Succès Scolaire, une entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. Succès Scolaire offre des services d'aide aux devoirs, de rattrapage, d'enrichissement et de préparation aux examens.