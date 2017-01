Les parents culpabilisent du manque de temps avec leurs enfants

19-01-2017 | 11h58

Une étude Ipsos sur la relation parents-enfants, menée auprès de 501 familles pour Kinder, montre que, malgré le manque de temps passé ensemble et le stress de la vie quotidienne, la relation est jugée bonne par 89% des parents comme des enfants.

Plus d'un parent sur deux (57%) culpabilise de manquer de temps avec leurs enfants, selon une étude Ipsos pour Kinder. A cause du travail principalement (76%) et des tâches ménagères.

Parmi les parents intérrogés, près d'un sur deux (47%) se déclare stressé. 85% d'entre eux expriment un besoin de lâcher prise. 40% s'attribuent une note de 8/10 à 10/10.

Ce stress est bien moins ressenti par les enfants qui, au contraire, aimeraient avoir leurs parents un peu moins sur le dos. 74% d'entre eux estiment qu'ils s'occupent suffisamment voire trop d'eux.

81% des enfants interrogés déclarent que leurs parents sont «forts» pour leur apprendre des choses et 75% pour répondre à leurs questions. 72% considèrent qu'ils savent les rassurer quand ils ont peur et affirment qu'ils savent les consoler lorsqu'ils ont des chagrins (71%). Même constat sur les enouragements (70%) et les féliciations (68%).

Parmi les activités préférées à faire ensemble, les câlins arrivent en tête (34%/29%), suivis du rire et de l'amusement (33%/36%), promenades, activité ou sport ensemble (31%/24%).

Méthodologie: l'étude a été réalisée par Ipsos pour Kinder réalisée du 30 novembre au 5 décembre 2016 auprès d'un échantillon représentatif de 501 parents d'enfants âgés de 7 à 15 ans et 501 enfants âgés de 7 à 15 ans (les cibles ont été interrogées par binôme parent-enfant au sein d'un même foyer).