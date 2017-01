Comment intéresser mon enfant aux sciences?

16-01-2017 | 15h51

Les enfants ne sont pas toujours attirés par les sciences. Certains vont préférer jouer au ballon et lire des bandes dessinées. Il est toutefois possible de leur donner le goût des sciences afin qu'elles occupent une place dans leur vie. Mais comment?

Les sciences, ça sert à quoi?

À cette question, répondez-lui que sans la science, on mourrait encore de la pneumonie, on s'éclairerait toujours à la chandelle et on n'aurait ni réfrigérateur, ni appareil photo, ni ordinateur.

Susciter la curiosité

Interrogez-le sur le monde qui l'entoure. Toutes les occasions sont bonnes pour cela. Par exemple, après avoir observé des oiseaux ou leur avoir donné des graines, vous pouvez lui demander s'il pense que tous les oiseaux mangent des graines. Cette question entraînera une recherche, que ce soit dans des livres ou sur Internet.

Offrir une loupe ou un microscope est aussi une bonne façon de lui permettre de développer sa curiosité. Il pourra ainsi découvrir ce qui n'est pas visible à l'œil nu.

Exercer la créativité

La créativité, c'est ce qui permet, entre autres, de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Laisser son enfant exprimer sa créativité, c'est l'autoriser à manipuler des objets librement (lorsque la situation est sans danger, bien sûr!). C'est aussi écouter ses questions avec attention et y répondre avec sérieux. Évitez à tout prix de répondre aux «pourquoi» par des «parce que». Votre enfant a sûrement un avis sur la question, alors demandez-lui: «Qu'en penses-tu? Que crois-tu qu'il se passera?»

Pour l'amener à laisser libre cours à son imagination, vous pouvez jouer à «Explique-moi ça». Il s'agit de poser une question à laquelle il devra inventer une explication cohérente. Par exemple, vous pouvez lui demander: «Pourquoi y a-t-il une montagne à cet endroit?» ou «Pourquoi les plumes flottent et les cailloux coulent?». Par la suite, vous pourrez chercher ensemble la vraie réponse scientifique.

Cultiver la capacité de s'étonner

Les jeunes enfants s'émerveillent facilement. Mais en grandissant, ils perdent un peu (parfois beaucoup) cette faculté. Or, cette aptitude à s'étonner fait partie intégrante de la recherche scientifique. Expliquez-lui certains phénomènes étonnants:• Une lampe extérieure allumée une nuit d'été attire beaucoup d'insectes volants. Expliquez-lui que ces insectes sont attirés par la lumière.• Observez les étoiles et dites qu'elles se trouvent à des milliards de kilomètres de nous.

En terminant, voici 3 suggestions de livres qui plairont tant aux petits qu'aux grands:

• Mon premier Larousse des sciences, de Pascal Chauvel, Édition Larousse, 2015. Propose une approche des grands thèmes de la science: les animaux, les plantes, le corps humain, l'écologie, la géologie et l'eau.

• Mon grand livre des pourquoi, de Amy Shields, Éditions Scholastic, 2014. Présente la réponse à bien des questions. Pourquoi est-ce que j'ai un nombril? Pourquoi est-ce que je dois dormir? Pourquoi la lune change-t-elle de forme?

• Mon très grand animalier du Québec, de Jérôme Carrier, Éditions Auzou, 2016. Pour devenir incollable sur la vie animale québécoise.